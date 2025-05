Milan, Brambati: “Furlani? Mi manderei via. Non è competente. Maldini …”

"Io se fossi Furlani mi manderei via. Per tutti i danni fatti e l'incompetenza. Non è competente, non è la sua materia. Ho visto ieri la faccia di Galliani e ho saputo che avrebbe detto a delle persone a lui vicine in tribuna 'E' una sofferenza incredibile, probabilmente non vengo neanche più'. Il Bologna ha meritato, ma vista la striscia positiva mi aspettavo un altro Milan, soprattutto quando è andato sotto. Ha nelle corde delle accelerazioni. Così è una stagione fallimentare, poi non entrare in Champions per Juve, Inter e Milan è sempre un fallimento. Per la Juve se poi entra in Champions rimane un mezzo fallimento, ma al Milan c'è incompetenza. Maldini aveva capito che l'asticella andava alzata a livelli di investimenti, ma aveva comunque portato a certi livelli il Milan. Da quando è andato via lui, non vedo il Milan ai livelli che merita".