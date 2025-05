"Arriva dalla sconfitta, dalle critiche e dalle parole di Furlani che ha parlato di fallimento. E menomale aggiungerei, qualcuno diceva che la Coppa Italia salvava la stagione. Per Milan, Inter e Juve la Coppa Italia non salva nulla. Se arrivi in Champions League la puoi mettere a corredo, se arrivi decimo e vinci la Coppa Italia è una stagione da cinque. Ci dovrà essere una reazione e magari ci sarà pure, ma la partita di ieri è la fotografia della stagione del Milan".