Marco Piccari ha rilasciato un'intervista a Tmw Radio, nella quale ha citato le parole di Zlatan Ibrahimovic nel pre partita di Milan-Liverpool . Lo svedese ha dichiarato che "quando il leone va via, i gattini escono, quando torna il leone, i gattini scappano", non si sa a chi fosse riferito. Ibra ha dichiarato che non fosse riferito alla squadra ma ad altri. Queste parole non sono piaciute a Piccari che le ha commentate come "imbarazzanti". Ecco il pensiero:

Le parole di Piccari

"Per me la spiegazione sta nel prepartita di Ibrahimovic. Adesso è troppo facile parlare di Fonseca, il prepartita di Ibrahimovic è imbarazzante, per lui e per il Milan. Un club glorioso come il Milan non può essere rappresentato così, è imbarazzante."