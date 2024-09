Milan, Pellegatti: “Ho paura e sono preoccupato”. Poi consiglia Fonseca

"Lotto per stare lontano dalle preoccupazioni, è veramente dura. Parliamo solo del contorno. Poi in campo facciamo le figure come contro il Liverpool. Se il Milan dovesse battere l'Inter nel derby, avrebbe agganciato la squadra che molti pronostici vedono vincente alla grande dello Scudetto. Ad oggi c'è il 33, 3 % di farlo. Eppure non ne parliamo mai. Sembra incredibile potere agganciare l'Inter per come stiamo giocando. Sono passati mesi durissimi, comprendendo anche il mercato. La cessione di Kalulu è veramente inspiegabile. Il gioco del Milan mi fa venire le paura. Speriamo che ci sia questa svolta al derby. Se dovesse andare via Fonseca, arriverà un grande allenatore all'altezza del Milan? Fonseca, è davvero necessario cadere con le proprie idee? Non è meglio passare a uno sporco 4-3-3? Male che vada perdi o giochi male come contro il Liverpool". LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, Curva Sud assente a Milanello: sarà protesta? Il punto