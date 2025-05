Calciomercato Milan, addio a Walker? I rossoneri hanno già deciso che …

Kyle Walker potrebbe dire addio al Milan al termine della stagione. Il terzino inglese, arrivato in rossonero nel corso della sessione invernale di calciomercato, ha da subito dato il suo contributo alla squadra. E infatti sin da subito si era parlato della possibilità da parte del Diavolo di rimettersi in contatto con il Manchester City a fine annata per riparlare dei termini del contratto. A metà esperienza, però, un infortunio particolare, al gomito, patito nel proprio domicilio, lo ha costretto ad un periodo di stop. Ora, dunque, la sua permanenza è tutt'altro che scontata.

Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'calciomercato.com'. Secondo quanto riferito, infatti, quella contro il Bologna in Coppa Italia potrebbe essere l'ultima gara importante in maglia rossonera per Kyle Walker. Il Milan avrebbe infatti deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. A pesare su tutto questo due fattori principalmente. Da una parte l'esplosione di Alex Jimenez, che si è preso sempre di più la scena. Dall'altra quell'infortunio al gomito che non gli ha permesso di avere la continuità per convincere la società.