Su Harry Kane: "Probabilmente si è tolto un peso dalle spalle. Andare lì la scorsa stagione e non vincere, e venire sconfitto da una squadra come il Leverkusen che era molto, molto forte, è stato probabilmente un duro colpo per lui. Ha partecipato a due finali degli Europei e ha dovuto sfilare davanti al trofeo. Ha giocato finali di coppa, una delle quali contro di me. Abbiamo giocato insieme un paio di partite al Tottenham e in semifinale. Che poi finalmente vinca un trofeo, penso sia decisamente più che meritato. Almeno nessuno può più dire che Harry Kane non ha vinto un trofeo. Ora ha un trofeo e questo è tutto. È tutto a posto".