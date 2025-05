Milan, quali prospettive per il calciomercato? Le voci su Reijnders e tanti dubbi

Siamo ormai vicini alla conclusione di questa stagione e, di conseguenza, entriamo in orbita calciomercato. Ufficialmente, le campagne acquisti estive inizieranno dal 1 luglio ma si sa, le società muovono i primi passi già nei mesi precedenti. Il Milan , in tal senso, è impantanato in due situazioni che potrebbero poi influenzare molto le strategie di mercato: la ricerca del nuovo direttore sportivo e l'eventuale successore di Sergio Conceicao .

Tuttavia, c'è un fattore da non sottovalutare. Il Milan non godrà, quasi sicuramente, delle ricche entrate che conseguono per la qualificazione alla Champions League. Difatti, i rossoneri dovrebbero essere baciati dalla fortuna per chiudere la stagione al quarto posto. Per questo motivo, la società rossonera potrebbe pensare a un doveroso sacrificio per colmare tale lacuna e i tifosi tremano all'idea di veder andare via uno dei loro idoli. D'altronde, a stimolare le paure del popolo c'è un precedente che rischia di fare storia: la cessione di Sandro Tonali.