Attraverso il canale Youtube di Fabrizio Romano , Matteo Moretto ha parlato del Milan e di un'indiscrezione che vorrebbe il Manchester City molto interessato a Tijjani Reijnders , centrocampista rossonero: "Parleremo di Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan che ha appena rinnovato il contratto con il club rossonero, e vi daremo un aggiornamento importante perché abbiamo delle conferme per quanto riguarda l'interessamento del Manchester City. Nelle ultime ore, dall'Inghilterra, il Guardian ha parlato di un interessamento forte da parte del Manchester City per il centrocampista olandese. Abbiamo conferme totali, poiché il City ha messo Reijnders tra i primissimi obiettivi per rinforzare il proprio centrocampo".

Milan, attento a Reijnders. Moretto: "Guardiola lo vuole al Manchester City"

L'insider di mercato ha poi continuato: "Di fronte a una grande offerta per lui non si possono escludere situazioni legate al mercato. La notizia che vi posso garantire è che il City lo ha messo in cima alle sue preferenze, sappiamo che sta studiando una possibile offerta. Chiaramente siamo ancora a una fase embrionale della situazione perché non ci sono stati ancora contatti né con l'agente di Reijnders, che è il papà, né con il Milan. Però, i segnali che arrivano dall'Inghilterra ci portano a un'attenzione da parte del City di studiare e formulare una proposta molto importante per lui. In questa situazione voglio specificare una cosa: la volontà di Reijnders, che ha sempre detto di stare bene a Milano, ha sempre detto di dare massima priorità al Milan".