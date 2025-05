Un processo di De-Milanizzazione. Boban, e le sue verità, abbattono il Milan “americano”

Il Milan , questo processo spiegato da Boban , lo aveva incalzato bene tanto da vincere uno scudetto inaspettato nella stagione 20/21. Si era creata una base solida, fatta da un gruppo unito, un tecnico capace di valorizzare ogni caratteristica e un senso di appartenenza, quello Milanista , coltivato da persone che sanno cosa vuol dire vestire la maglia rossonera. Maldini , Ibrahimovic e Tonali sono solo tre elementi di una rinascita che aveva ispirato grande ottimismo per il futuro. Poi, però, qualcosa si è rotto. "Io ho parlato di de-milanizzazione, quella era la paura. Ed era chiaro che si volesse far perdere quella forza di voler appartenere. Perché è un'emozione troppo grande per qualcuno che vuol controllare diversamente la cosa. L'idea è quella, che i tifosi diventano clienti, i giocatori diventano asset. E via così, questa è la loro via". Boban non poteva spiegarlo meglio.

Tuttavia, la frase che ha colpito di più è questa: "Già con Paolo quella volta a casa quando mi hanno raccontato l'idea di come funziona mi sono detto: 'Allora dobbiamo lottare contro la nostra proprietà per il bene del Milan'. E Paolo mi fa: 'Più o meno'". Combattere contro la propria proprietà per il bene del Milan. Letta più volte appare come un paradosso, poiché due ex campioni rossoneri hanno dovuto indossare l'elmetto per far sì che un sentimento, di ormai quasi 126 anni, non fosse travolto dalla freddezza di un fondo ben lontano, in primis, dal calcio. Il Milanismo sta decadendo, in una maniera sofferta, poiché anche San Siro sta diventando la casa dei turisti e non dei rossoneri. La precedente proprietà è stata frenata da Maldini, da Boban, da Massara, ma quella attuale ha fatto tabula rasa, mettendo in dirigenza degli uomini ben diversi da quelli che abbiamo ascoltato e vissuto in tutti questi anni. Il Milanismo è a rischio estinzione, possiamo dirlo, e l'ultimo salvagente è rappresentato dai veri tifosi, gli stessi che soffrono a vedere il Milan in questo stato.