Milan, Walker spiazza tutti: “Ecco qual è l’avversario peggiore mai sfidato”

Kyle Walker , terzino del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultima puntata del 'The Kyle Walker Podcast', realizzato in collaborazione con la 'BBC' e ha spiazzato sull'avversario più ostico affrontato in carriera. A sorpresa, infatti, ha spiegato come a suo dire sia stato Samir Nasri , perché lo reputa un giocatore molto intelligente. Ecco, dunque, le sue parole.

"La gente dirà Mbappé, Mané, Neymar, Vinícius, quel tipo di giocatori, ma io odiavo giocare contro il City quando ero al Tottenham per via di Nasri. Perché quando penso a un giocatore intelligente, con cui non mi piaceva giocare, che ti faceva pensare 'lo seguo o no? Lo lascio andare?'... E, dal nulla, Gael Clichy appariva per sovrapporsi, correndogli dietro... E credo che quel rapporto che hanno costruito, giocando insieme all'Arsenal per qualche anno, si sia trasferito al Manchester City. È una partita a scacchi, no? Quando si tratta di un uomo contro uomo, ho sempre pensato che sarebbe stato difficile affrontare il City e Nasri. Sapevo che lui e Gael Clichy avrebbero reso la partita difficile", ha ammesso, nel podcast a cui dà il suo nome (e voce)".