Baresi, il Milanista del Secolo. Marani: “Non è scappato neanche alla Serie B”

Per parlare di lui non basterebbe la descrizione e il racconto dei trofei vinti, delle prestazioni, delle vittorie e anche delle sconfitte. Per questo motivo, vogliamo affidarci alle parole di chi lo ha visto e lo ha vissuto per gran parte dei suoi lunghi 20 anni al Milan, ovvero Adriano Galliani: "Franco Baresi vince lo Scudetto della stella, resta in Serie B e non ha mai voluto andar via. Una cosa del genere non può più succedere. Una maglia diventata seconda pelle". 719 presenze, 33 gol, 24 assist e ben 21 trofei vinti in rossonero.