Calciomercato Milan, piace Orsolini: Chukwueze la chiave? I dettagli

Nel corso della prossima sessione di calciomercato, Riccardo Orsolini e Samuel Chukwueze potrebbero avere dei destini incrociati, che sia al Milan o al Bologna . L'esterno italiano era già stato seguito nel corso della finestra invernale dai rossoneri, che avevano offerto 18 milioni di euro più il prestito di Noah Okafor . Così come i rossoblù avevano fatto un sondaggio per il nigeriano. Ora, nei prossimi mesi non è detto che si ritrovino a cambiare entrambi casacca o a vestire entrambi la maglia dell'una o dell'altra squadra. Le ultime notizie in merito le ha fornite il collega Nicolò Schira , sulle colonne del quotidiano 'Tuttosport', nell'edizione in edicola questa mattina.

Calciomercato Milan, Orsolini-Chukwueze destini incrociati: ecco il piano

Come riferito Riccardo Orsolini rimarrebbe un profilo di forte interesse per il Milan in vista della prossima sessione di calciomercato. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Napoli, tra l'altro. Allo stesso tempo il Bologna avrebbe messo nel mirino Samuel Chukwueze in caso di partenza del n° 7. E chissà che proprio il nigeriano possa essere la chiave per i rossoneri per arrivare all'esterno italiano. Non è esclusa, però, l'ipotesi di permanenza di uno dei due nella rispettiva squadra e cambio di casacca dell'altro.