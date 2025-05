Boban: “Bennacer massacrato. Infortuni? Ad altri si è dato tempo, lui via subito”

"Bennacer è il giocatore che ruba più palloni al mondo rispetto ai minuti giocati, tocca quasi più palloni rispetto ai minuti giocati. Non so come la gente non lo veda. L'infortunio dopo il derby del 2023? Ci vuole tempo perché uno torni dopo un infortunio. Agli altri si è dato tempo, a lui subito lo vendi. Non ha saputo comunicare, è un ragazzo chiuso, è un soldato totale".

"La Juve non riusciva mai a beccarlo. Lì giocava da 10, da 8, un casino della madonna. Andava 'ripulito, sterilizzato', doveva capire come cambiare gioco. Come poi ci abbiamo lavorato. Vedo che ha giocato nella juniores dell'Arsenal, allora chiamo Wenger e lui mi fa: 'Zvone, se c'è uno al mondo con cui andare in guerra, ci vai con Ismaël'. Allora fai uno più uno, ti piace per le potenzialità, lo prendi. Non fatto per giocare subito, andava un attimo lavorato. Guardava solo la palla, perché è un 10 adattato dietro, si vede. Nasce come 10, poi diventa miglior giocatore in Africa come 8, non come 6", ha concluso Boban su Bennacer. LEGGI ANCHE: Milan-Bologna, Serginho gioca in anticipo la finale di Coppa Italia: le sue parole >>>