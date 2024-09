Derby Inter-Milan, Curva Sud assente a Milanello: sarà protesta? Il punto

Il Milan si prepara a una partita delicatissima. Il derby contro l'Inter sa già di sentenza non solo per Paulo Fonseca , anche per la stagione rossonera. In caso di vittoria, il Diavolo di rilancerebbe e aggancerebbe i nerazzurri in classifica. Un'altra sconfitta potrebbe dare la mazzata finale a una stagione partita malissimo. Come si comporterà la Curva Sud e i tifosi rossoneri? Ecco le ultime novità.

Derby Inter-Milan, niente Curva Sud a Milanello. Nessuna protesta preventiva: la situazione

La Curva Sud e tutto San Siro, come ricorda gazzetta.it, ha fischiato il Milan per la prova deludente contro il Liverpool. Nel pre partita di Milan-Venezia aveva avvisato la squadra: niente più scuse. E la dead line potrebbe essere rappresentato del derby di domenica sera contro l'Inter. Non ci sarà, si legge, contestazione preventiva. La curva in vigilia non andrà a Milanello e il giorno della partita sosterrà la squadra, con relativa coreografia da esibire al Secondo Blu. La protesta potrebbe divampare nel post partita, a seconda di come andrà la gara per il Milan, staremo a vedere. LEGGI ANCHE: Milan, conflitto in dirigenza per il nome del nuovo allenatore: il punto >>>