Derby Inter-Milan, una maledizione da sfatare per il Diavolo: i numeri

Derby Inter-Milan, il Diavolo non vince da 2 anni — Amplificato dal fatto che la doppia sconfitta in Champions è valsa la mancata finale del torneo a Istanbul nel 2023 e che il 22 aprile scorso, vincendo nel 'San Siro' vestito di rossonero, l'Inter ha conquistato aritmeticamente lo Scudetto della seconda stella, festeggiando proprio in faccia ai milanisti.

Via Pioli, ora c'è Paulo Fonseca al suo posto in panchina e, ironia della sorte, una sconfitta nel derby Inter-Milan di domenica sera a 'San Siro' potrebbe costare all'allenatore lusitano l'incarico. La settima vittoria consecutiva dell'Inter, oltretutto, rappresenterebbe il primato storico di successi di fila per una milanese in un derby.

Rossoneri k.o. in ogni competizione disputata — Il ciclo di sconfitte rossonere, ha ricordato il 'CorSport', è iniziato a Riyadh (Arabia Saudita), con lo 0-3 in finale della Supercoppa Italiana a gennaio 2023. A febbraio, 1-0 per l'Inter in campionato. Quindi, a maggio 2023, doppio successo nerazzurro (2-0 e 1-0) in Champions. L'anno passato, solamente in Serie A, un roboante 5-1 per l'Inter all'andata e poi il 2-1 del 20° Scudetto, come detto sopra, al ritorno.

Per esorcizzare la paura, l'ultima ancora di salvezza può essere nella cabala, ha chiosato il quotidiano romano. Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime sette stracittadine giocate alla quinta giornata di campionato, con un ruolino di 5 vittorie e 2 pareggi.