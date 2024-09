Ci sarebbe una 'guerra di potere' in corso, secondo 'Repubblica', tra i dirigenti del Milan per designare l'erede di Paulo Fonseca

Secondo il quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola sarebbe in corso una " guerra di potere ", in casa Milan , tra i dirigenti Zlatan Ibrahimović (Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero), Giorgio Furlani (amministratore delegato del Diavolo) e Geoffrey Moncada (direttore tecnico). Tutti alle prese con la decisione sul futuro dell'allenatore Paulo Fonseca e sul suo possibile, eventuale sostituto.

Milan, chi al posto di Fonseca come allenatore?

I nomi sul piatto, al quarto piano di Via Aldo Rossi, per il post Fonseca, per il quotidiano generalista sono quelli di Maurizio Sarri, Igor Tudor e Massimiliano Allegri. In caso di sconfitta nel derby contro l'Inter, in programma domenica sera alle ore 20:45, a 'San Siro', i rossoneri cambieranno la guida tecnica già lunedì.