Allenatore Milan, indizio su Conte? Quelle parole di Oriali dicono tutto

Gabriele Oriali, ex calciatore e storico collaboratore di Antonio Conte tra Nazionale, Inter e ora Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro dell'attuale allenatore partenopeo, recentemente accostato anche al Milan. A rivelarle è stato il quotidiano 'La Verità', in un articolo ben più ampio. Secondo quanto riportato, infatti, 'Lele' avrebbe confidato ad alcuni amici di non poter seguire il pugliese nella sua prossima avventura, lasciando intendere che si tratta di una piazza probabilmente non così amica per lui. Queste per la precisione, le parole utilizzate: "Questa volta non posso andare dove va lui".