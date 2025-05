Milan, Boban: “Vorrei Conte, ma quanto durerebbe?”. E boccia Allegri

Zvonimir 'Zorro' Boban , ex centrocampista ed ex dirigente del Milan , ha parlato in esclusiva al canale 'YouTube' del giornalista sportivo Andrea Longoni, 'Milan Hello': ecco un estratto delle sue parole con una battuta su Antonio Conte ( qui l'intervento completo ).

Boban: "Milan, chi capisce di calcio prende Conte". Poi stronca Allegri

Su chi vorrebbe come allenatore nella prossima stagione: "Non ci ho pensato tanto: Conte, come tutte le persone che capiscono di calcio. Seppure io credo che sarebbe un rapporto molto difficile tra questa proprietà ed Antonio Conte. Non so quanto durerebbe e quanto riuscirebbe ad accettare certe cose, quanto si scontrerebbero su giocatori, sul mercato e su quello che lui vede necessario perché il Milan migliori e vinca. Perché lui vuole vincere. Quindi …. Ma non ci ho pensato sinceramente. Quello che è stato l'ultimo Massimiliano Allegri non mi è piaciuto assolutamente, non puoi fare quel calcio lì al Milan. Fare solo pragmatismo non è da Milan, seppure io rispetti le sue capacità di capire gli equilibri della squadra e capire dove le altre squadre hanno problemi. A me piace un ideale diverso per il Milan, cercherei un allenatore che faccia un gioco da Milan".