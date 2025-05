Nicolò Schira , esperto di calciomercato , ha parlato della situazione di Kyle Walker e del Milan rispondendo alle indiscrezioni secondo cui l'inglese potrebbe non essere riscattato. Il giocatore rossonero potrebbe lasciare il club. Occhio anche alle novità su Saelemaekers . Ecco le ultime da 'YouTube'.

Calciomercato Milan, Schira rivela: "Saelemaekers può tornare. E su Walker ..."

"Attenzione a Kyle Walker, il Milan si aspettava di più e non più tanto convinto di tenerlo. Lo potrebbe riscattare a cinque milioni, ma il problema è l'ingaggio a 4,5 milioni. Oggi Walker si allontana, a meno che non arrivi un allenatore che lo voglia. Milan che però a destra può ritrovare Saelemaekers. Il riscatto con la Roma è complicato, c'è distanza. Il Milan vuole 20 milioni, ritenuti alti dai giallorossi. Il belga può tornare in rossonero e con il 3-4-3 potrebbe essere molto utile al Milan". LEGGI ANCHE: Conferenza Milan-Bologna, finale Coppa Italia: Conceicao alla vigilia>>>