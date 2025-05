Mercato Milan, Saelemaekers e la Roma: futuro in bilico per il belga

Il futuro di Alexis Saelemaekers è appeso a un filo, e a tenerlo sono Milan e Roma. Come riferito da TMW, il club giallorosso, che lo ha accolto in prestito, si trova ora a dover decidere se puntare ancora sul belga o lasciarlo tornare alla base rossonera. Una scelta che non riguarda solo i numeri o le prestazioni, ma anche la gestione del suo minutaggio in questo delicato finale di stagione.