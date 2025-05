Milan, Impallomeni: “Se cambi un reparto puoi lottare per il titolo”

Milan, Impallomeni: "Sicuramente la società non va, qualcuno ha sbagliato"

Su sartori: "Sartori in una piazza esigente sarebbe accolto allo stesso modo da media e tifosi? E' una realtà in cui non si è mai misurato una big. E' fenomenale ma non ha mai fatto questo salto. Forse per ricoprire un ruolo in un grande club serve altro, ma non abbiamo la controprova. Rimane il più bravo di tutti, ma abbiamo visto Marotta e Galliani misurarsi con altri e 'alti' livelli, Sartori ancora non lo sappiamo".