Su Atalanta-Roma: "L'Atalanta aveva l'occasione per chiudere subito la questione Champions e c'è riuscita. E' una squadra molto forte ma che ha vinto contro Bologna e Roma in casa alla fine. Fa la differenza quando serve. La Roma ha fatto una rimonta clamorosa ma poi c'è sempre una prima volta ed è capitato nella sfida cruciale. Non è ancora compromessa la qualificazione Champions però. L'episodio poteva influire su una partita che l'Atalanta avrebbe meritato di vincere".

Sul caso Koné-Pasalic: "Ranieri ha ragione. Non si discute rigore si rigore no, ma il protocollo. Il Var deve intervenire per chiaro ed evidente errore e non per correggere l'interpretazione arbitrale. Tutto qui. E non appare così chiaro se ci sia un chiaro ed evidente errore".