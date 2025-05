Savo Milosevic, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Zvonimir Boban, ex calciatore ed ex dirigente del Milan

Fabio Barera Redattore 16 maggio 2025 (modifica il 16 maggio 2025 | 20:46)

Savo Milosevic, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del primo episodio di 'Double Dog', podcast del giornalista Emir Delic, soffermandosi in modo particolare su Zvonimir Boban, ex calciatore ed ex dirigente del Milan. A suo dire il croato è stato trattato come 'uno dei' e non come l'unico e il solo. Ecco, dunque, le sue parole.

"Posso dirlo perché ho giocato contro di lui. Forse non ha realizzato tutto ciò che poteva, ma Zvone Boban mi è piaciuto. La sua potenza, l'intelligenza calcistica, la tecnica e il dominio in campo... adoro questa parola: potenza. Aveva potere in tutto ciò che faceva. "Lo adoro come giocatore e penso che possa essere tra i migliori. Il mio unico rammarico è che al Milan, considerando il tipo di allenatore che ha avuto, lo abbiano trasformato in "uno dei". E Zvone doveva essere l'unico, il solo, l'insuperabile! Sia a Milano che in un altro club. Lì, purtroppo, era solo "uno dei" e forse è per questo che non ha raggiunto le vette individuali che meritava. Ma se mi chiedete chi è la mia scelta, dico lui".