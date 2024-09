Milan, Fonseca e il parallelismo con Garcia: nove giorni per svoltare

Dopo la sosta per le Nazionali riparte il campionato di Serie A . Il Milan giocherà questa sera contro il Venezia , in una gara che Fonseca non potrà sbagliare, dopo avere conquistato solamente due punti in tre partite.

Milan, quante analogie con il Napoli. Dal Venezia il tour de force per ripartire

L’anno scorso, dopo le prime tre giornate, il Milan di Stefano Pioli era in testa alla classifica con 9 punti, aveva segnato 8 gol e subiti zero. Oggi il Milan di Fonseca dopo 3 giornate è 14º in classifica, ha 2 punti, ha segnato 5 gol e ne ha subiti 6. 'Il Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, fa un parallelismo con il Napoli: da Spalletti a Rudi Garcia. Nel 2022-23, dopo 3 giornate, il Napoli che poi vinse lo scudetto era già in testa alla classifica con 7 punti, 9 gol segnati e 2 subiti. Rudi Garcia, alla terza giornata era quinto, aveva 6 punti, ma con 6 gol segnati e 3 subiti. Come scrive il quotidiano, c'è una differenza: lo scorso anno, nei momenti di difficoltà partenopei, interveniva De Laurentiis. Quest'anno Ibrahimovic non si sarebbe fatto vedere. Ora Fonseca non deve fallire: l'Inter è già a più 5.