CALCIOMERCATO MILAN

Secondo il quotidiano sportivo nazionale, però, Milan e Atalanta dovranno rassegnarsi su Bondo, almeno per il calciomercato di gennaio 2025. Anche qualora arrivasse, da rossoneri o nerazzurri, un’offerta importante, l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani non lo lascerebbe partire prima di giugno. Men che meno poi in questo momento, con la squadra in piena lotta per la salvezza.