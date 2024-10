Il nome che non ti aspetti

L'altro nome potrebbe essere una sorpresa per i più: Vittorio Magni, terzino destro classe 2006. Il giovane italiano ha dominato il derby primavera contro l'Inter e si sta imponendo come uno dei più positivi del Milan Futuro di Bonera. I giovani under 23 rossoneri stanno facendo fatica in Serie C, mentre Magni sembra già pronto, fisicamente e qualitativamente, a prendersi sempre più minuti. Non è stato chiamato ancora in prima squadra in questa stagione da parte di Fonseca, ma perché non provarci? D'altronde è a questo che serve il progetto giovani di cui parlava Ibrahimovic. Se un colpo sul mercato è stato sbagliato (come al momento sembra essere Emerson Royal), la soluzione è puntare sui giovani in rampa di lancio.