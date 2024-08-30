Profilo

Ruolo e caratteristiche tecniche Emerson Royal

L'infanzia nella favela

"Sono cresciuto in una favela, circondato da povertà e spari. Ho deciso che avrei fatto il calciatore e promisi a mia madre che l'avrei portata via di lì. Lei e tutta la mia famiglia. Ho portato via il meglio, la determinazione, la voglia di farcela. Per questo il motto 'Vincere o vincere'. Non avevo alternative. E questo me lo sono portato dietro anche nella mia carriera, anche se è diverso. Quando cresci in un quartiere povero pochi credono in te, ci sono preconcetti. Tutti pensano che sia impossibile andarsene. Io l'ho fatto, ma quando posso ci torno, per aiutare la gente, sostenere le associazioni che si occupano della favela"

Carriera

Quanto è costato Emerson Royal al Milan?

Stipendio Emerson Royal

Quanto pesa a bilancio Emerson Royal per il Milan?

Citazioni su Emerson Royal: hanno detto di lui..

"Sì, Emerson Royal è un super ragazzo, un grande professionista di nuovo. È una di quelle decisioni che devi prendere quando cerchi di cambiare squadra. Lui è molto amato nel gruppo e non solo perché è un bravo ragazzo. Non ha giocato molto l'anno scorso nella sua posizione preferita, ma non lo diresti dal modo in cui si allenava ogni giorno. Lui è il più duro lavoratore in allenamento e un vero campione. È un ragazzo con cui vorresti passare del tempo. Un grande cuore, amato da tutti e penso che sia una mossa fantastica per lui. Amerà il Milan, è un grande club in cui è andato ed è una di quelle cose che succedono nel calcio in cui non è davvero un'ingiuria nei suoi confronti il ​​fatto che non ne faccia parte. Penso che sia una vittoria per lui e ci consente di continuare a ricostruire la squadra nel modo in cui vogliamo".

Tutto su, difensore e terzino destro dell'e della Nazionale brasiliana. In passato ha giocato con le maglie di Ponte Preta, Atletico Mineiro, BetisBarcellona e Tottenham. Ecco la sua scheda: chi è, stipendio, ruolo, caratteristiche, età, valore di mercato, carriera e biografia. [gzn_video id=1759789 autoplay=true]Difensore di buona struttura fisica e dotato di forza, velocità e resistenza, gioca da sempre nel ruolo di terzino destro. Nasce con spiccate doti offensive, prima di migliorare la fase difensiva. Il Milan lo acquista per alternarlo a Davide Calabria sulla corsia destra difensiva. Nel video qui sopra le sue caratteristiche principaliEmerson Royal, appena arrivato al Milan ha rilasciato un'intervista a Milan Tv, il canale ufficiale del club, raccontando il suo mantra di vita (tatuato anche sul corpo): "Vincere o vincere". Come a dire, non ho scelta. Il perchè lo ha spiegato lui stesso:La sua carriera inizia nelle giovanili delcon cui esordisce nel febbraio 2017. Dopo le prime presenze e il primo gol, nel 2018 passa all'. A gennaio 2019 la svolta: illo acquista lasciandolo un anno al. A Siviglia vive l'esperienza migliore finora, collezionando 79 gare, cinque reti e dieci assist. I catalani fanno scattare la recompra e lo riscattano nel 2021, ma al termine della stessa estate - dopo solo qualche apparizione - lo cedono al. Con gli Spurs in Premier League gioca con continuità: 101 presenze e 4 gol in tre stagioni, facendo esperienza anche in Champions League. Negli Ottavi dell'edizione 2022/23, affronta il Milan sia all'andata che al ritorno. Il rossonero è nel suo destino e ci arriva nell'estate 2024. Illo acquista per 15 milioni e gli affida la maglia numero 22, che fu di Ricardo Kakà, brasiliano come lui. La suaEmerson Royal è anche nel giro della nazionale brasiliana, con cui ha giocato la Copa América 2021, compresa la finale persa contro l'Argentina.Il Milan ha pagato al Tottenham una cifra complessiva di 15 milioni di euro, a cui andranno aggiunti alcuni bonus.Quanto guadagna Emerson Royal al Milan?, vi starete chiedendo. Il brasiliano ha firmato un contratto daa stagione (4,63 milioni di euro lordi), più opzione per un altro anno. Il suo ingaggio al Tottenham era di 2.2 milioniEssendo stato pagato 15 milioni di euro (più bonus) nell'estate del 2024 e avendo firmato un contratto di quattro anni fino al 2028, la quota di ammortamento per la stagione 2024/25 sarà pari a 3,75 milioni di euro. Ilannuo del giocatore è invece di(3.75 milioni di ammortamento cartellino + 4.63 M di stipendio lordo annuo).Le parole al miele del suo ex allenatore al Tottenham Ange Postecoglu al momento del suo passaggio al Milan: