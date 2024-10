Rinnovo Calabria incerto: quale futuro per il capitano del Milan?

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il rinnovo di Davide Calabria con il Milan ha raggiunto un punto fermo, e le prospettive non sembrano favorevoli. Il terzino destro, attuale capitano rossonero, non scende in campo dallo scorso 17 settembre, in occasione della gara di Champions League contro il Liverpool a San Siro. Un’assenza che ha suscitato preoccupazione tra i tifosi.