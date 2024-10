'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle possibili mosse del Milan nella finestra invernale di calciomercato ( gennaio 2025 ), ha evidenziato come - nel caso in cui il Diavolo si dovesse privare di Samuel Chukwueze o Noah Okafor (maggiori probabilità per il primo) - potrebbe andare su Andreas Skov Olsen .

Calciomercato Milan - In attacco idea Skov Olsen

Classe 1999, danese, Skov Olsen milita in Belgio, nel Club Brugge, ma è una vecchia conoscenza della Serie A. In due stagioni e mezzo, infatti, con la maglia del Bologna aveva collezionato 3 gol in 71 presenze. Con i nerazzurri, invece, la sua media-gol è aumentata in maniera vertiginosa: ora Skov Olsen, che di professione fa l'esterno offensivo, segna come un centravanti.