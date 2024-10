Calciomercato Milan: i rossoneri hanno chiuso l'estate con cinque acquisti in totale. Alcuni si stanno rivelando acquisti azzeccati, altri meno. Fonseca sta cercando la strada giusta per il suo club: la stagione, dopo la vittoria contro l'Inter nel derby, sembrava avere preso la strada giusta, ma l'intoppo con la Fiorentina ha fatto riaffiorare tutti i dubbi. Nulla è ancora perso per la qualificazione in Champions, almeno ai playoff, anche se le due sconfitte pesano. Certo queste partite stanno dimostrando come il Milan abbia bisogno di altri acquisti a gennaio. La squadra, infatti, sembra corta con poche alternative ai titolari.