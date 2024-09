Derby Inter-Milan, il racconto del secondo tempo

Dopo il primo tempo terminato in pareggio, inizia la ripresa del derby tra Inter e Milan. 46' parte di nuovo benissimo il Milan: bella sovrapposizione di Emerson Royal. Cross perfetto e colpo di testa di Leao. Bella parata di Sommer. 47' che rischio per Sommer! Abraham va in pressing e per poco non arriva il patatrac per la difesa dell'Inter. Controllo VAR per un possibile rigore per fallo su Tammy: check finito. Nessun rigore (giustamente). Primi dieci minuti della ripresa, ora è l'Inter a controllare la partita con il possesso palla, dopo la prima fiammata del Milan. 58' fase di stagna della gara con le due squadre che si studiano e non spingono.