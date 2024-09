Derby Inter-Milan 1-1 (45′): Dimarco risponde a Pulisic. Parità a San Siro

20' un buon Milan in questa prima fase del derby, squadra compatta e ben messa in campo. 24' ora è l'Inter a fare la partita con il possesso palla continuo, il Milan si difende e cerca di ripartire. 28' pareggio dell'Inter: bell'azione dei nerazzurri. Palla di Lautaro Martinez che trova Dimarco. L'esterno italiano non sbaglio e batte Maignan con un bel diagonale. 31' ora pressing dell'Inter sull'onda del gol. 34' è Pulisic contro tutti in attacco per il Milan, corre e lotta su ogni pallone. Rossoneri che faticano a ripartire: il derby si sta giocando perlopiù sulla fascia destra del Milan, con Dimarco per l'Inter e Pulisic per il Diavolo. 40' non cambia il copione della gara, sono sempre i nerazzurri a fare la partita. Grande parata di Maignan su Thuram. Soffre il Milan in questo finale di primo tempo. 1-1 al termine della prima frazione di gioco. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE del derby Inter-Milan da 'San Siro' >>>