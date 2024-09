Antonio Di Gennaro, ex vice allenatore del Milan con Fatih Terim, ha parlato del momento dei rossoneri a 'Tuttosport' oggi in edicola

Mondo Duplantis sarà stasera allo stadio di 'San Siro' per il derby Inter-Milan; presente anche il Ministro Matteo Salvini. Le ultime news

Le probabili formazioni del derby Inter-Milan, 5^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma stasera alle ore 20:45 a 'San Siro'

Hakan Çalhanoğlu, ex rossonero e oggi fulcro del centrocampo dell'Inter, lancia così la sua sfida al Milan nel derby di stasera a 'San Siro'

Simone Inzaghi e Paulo Fonseca, allenatori di Inter e Milan, hanno preparato così il derby di Milano in programma stasera a 'San Siro'

Malick Thiaw ha recuperato per il derby Inter-Milan, partita della 5^ giornata della Serie A 2024-2025. Non gioca dalla prima giornata

Adriano Leite Ribeiro, ex attaccante nerazzurro, ha parlato del derby Inter-Milan di stasera a 'San Siro' a 'La Gazzetta dello Sport'

I giocatori rossoneri di Paulo Fonseca sono arrivati in mattinata in ritiro presso l'hotel Melià di Milano a poche ore dal derby Inter-Milan

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha parlato del derby Inter-Milan di stasera a 'San Siro' a 'La Gazzetta dello Sport'

Lautaro Martínez contro Álvaro Morata: in occasione del derby di Milano tra Inter e Milan è una sfida nella sfida. Ma non di certo l'unica

Derby di Milano tra Inter e Milan di fondamentale importanza per Paulo Fonseca, allenatore rossonero. Un match che può cambiarne la storia

Nel caso in cui dovesse perdere il derby Inter-Milan di stasera, Paulo Fonseca potrebbe andare incontro all'esonero. Ecco la situazione

Le probabili formazioni del derby Inter-Milan, partita della 5^ giornata della Serie A 2024-2025. Così in campo questa sera a 'San Siro'?

Alle ore 20:45 c'è il derby Inter-Milan a 'San Siro'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, dove stasera, alle ore 20:45, andrà in scena il derby di Milano tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Paulo Fonseca. Restate con noi per l'avvicinamento dei rossoneri alla stracittadina, con tutte le news minuto per minuto!