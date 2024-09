"Per noi è un Derby importante e difficile - le parole di Mister Fonseca nella conferenza stampa della vigilia -, affrontiamo una squadra molto forte ma noi dobbiamo pensare positivo: una vittoria varrebbe davvero molto. C'è frustrazione per il momento, ma anche grande consapevolezza di voler uscire da questa situazione. Ho fiducia nella squadra. Dobbiamo avere molto di più la palla rispetto per attaccare meglio e soffrire di meno, dobbiamo fare anche scelte migliori e non abbatterci alle prime difficoltà".

QUI INTER — I nerazzurri arrivano da una grande prova europea, che ha portato al pareggio per 0-0 a Manchester a domicilio del City. Umore alto, nonostante in Serie A ci sia appena stata la frenata a Monza (1-1 ripreso nel finale) dopo quella di Genova (2-2) in apertura. I campioni in carica occupano la terza posizione (otto punti) e appaiono solidi, in forma, collaudati nel gioco e rafforzati in estate dagli inserimenti di Zieliński e Taremi. Non cambia il 3-5-2 di Inzaghi, fondato su Sommer in porta, Acerbi e Bastoni a comandare la difesa, Çalhanoğlu e Barella a gestire la mediana, Martínez e Thuram le pericolose armi offensive. Dimarco ha risolto il problema muscolare e riprenderà il suo posto, Arnautović recupera per la panchina.

"Sappiamo cosa rappresenta il Derby per i nostri tifosi - così Mister Inzaghi -, servirà un'Inter speciale. Ai Derby passati non bisogna pensare, dovremo essere più bravi di loro nei dettagli. Al Milan ci sono ottimi giocatori e un ottimo allenatore che ho già incontrato a Roma".

I NUMERI PRE PARTITA DI INTER-MILAN —

L'andata del Derby si gioca in una delle prime cinque giornate per la quinta volta in sei stagioni dal 2019/20, tante quante nelle precedenti quarantasei edizioni. Inoltre, il Milan è rimasto imbattuto nelle sette più recenti stracittadine di scena al quinto turno (5V, 2N), compreso il successo per 3-2 nel settembre 2022.

Inter e Milan sono fra le tre migliori squadre di questa Serie A in termini di: gol segnati (9entrambe, al pari del Napoli), possesso palla (64.5% il Bologna, 60.5% i nerazzurri e 59.2% i rossoneri), precisione nei passaggi (90.2% la Juventus, 90.1% la squadra di Fonseca e 89.3% quella di Inzaghi) e sequenze su azione da almeno dieci passaggi terminate con un tiro o un tocco all'interno dell'area avversaria (21 il Milan, 17 la Juventus e 13 l'Inter).

Il Milan è la squadra che ha segnato più gol con calciatori subentrati: tre, statistica nella quale i rossoneri erano primi anche nello scorso campionato (16).

Solo contro Hellas Verona e Roma (6) Rafael Leão ha preso parte a più reti di quanto fatto contro l'Inter in Serie A: cinque (3G+2A). Poi, la sola volta in cui l'attaccante portoghese è stato coinvolto in almeno tre marcature nei maggiori dieci campionati europei è stato proprio un Derby contro i nerazzurri alla quinta giornata: due gol e un passaggio vincente il 3 settembre 2022.

DOVE GUARDARE INTER-MILAN — In Italia, Inter-Milan verrà trasmessa su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Fonseca. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — Come arbitro è stato designato Maurizio Mariani, 42enne della sezione di Aprilia alla 155ª presenza in Serie A. 22 i precedenti con i rossoneri (Juventus-Milan 0-0 nell'aprile 2024 il più recente), 15 con i nerazzurri (Cremonese-Inter 1-2 nel gennaio 2023 il più recente). Uno il Derby già diretto dall'esperto fischietto romano: Milan-Inter 2-1 nell'ottobre 2020, doppietta di Ibrahimović. A completare i guardalinee Bindoni e Tegoni, il quarto ufficiale Ayroldi e il VAR Di Paolo; AVAR Paterna.

La 5ª giornata di Serie A si è aperta venerdì con Cagliari-Empoli 0-2 ed Hellas Verona-Torino 2-3. Sabato spazio a Venezia-Genoa 2-0, Juventus-Napoli 0-0 e Lecce-Parma 2-2. Domenica, poi, Fiorentina-Lazio alle 12.30, Monza-Bologna alle 15.00, Roma-Udinese alle 18.00 e Inter-Milan alle 20.45. Lunedì, infine, Atalanta-Como alle 20.45.

Questa l'attuale classifica: Torino* 11; Udinese e Napoli* 10; Juventus* ed Empoli* 9; Inter 8; Lazio 7; Hellas Verona* e Atalanta 6; Milan, Parma*, Genoa* e Lecce* 5; Venezia* 4; Fiorentina, Monza, Roma e Bologna 3; Como e Cagliari* 2. (* una gara in più)