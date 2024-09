Femminile, Pagelle Inter-Milan 1-1: Laurent entra e carica le rossonere

Un derby di Milano equilibrato all'Arena Civica. Inter-Milan femminile termina 1-1, è il primo pareggio della storia in Serie A. Le nerazzurre partono molto aggressive e riescono a tenere le rossonere nella propria area di rigore per gran parte della partita. Trovano poi il vantaggio con Wullaert, ma sprecano molto e le ragazze di Bakker pareggiano da calcio d'angolo con Laurent, che salva le compagne e permette di conquistare il primo punto per il Milan in questa stagione.