Entrambi sono reduci da un inizio di stagione tutt'altro che brillante. Lautaro perché, paradossalmente, con l'Inter non trova la via della rete dallo scorso 10 maggio (gol a Frosinone). Quello precedente, addirittura, risale al 28 febbraio 2024, contro l'Atalanta. Morata, invece, pur andando in gol in Milan-Torino alla prima giornata di campionato, ha dovuto fermarsi per tre settimane per un problema muscolare.

Lo spagnolo avrà Abraham al suo fianco nel 4-4-2 — Se Lautaro, un gol da marzo, punta a sbloccarsi nel derby Inter-Milan, Morata vuole dare seguito alla sua tradizione positiva nelle stracittadine. Ha segnato spesso nei derby di Torino e Madrid, gran parte delle volte gol decisivi e ora vuole lasciare il proprio segno anche nella Milano rossonera. Stasera sarà titolare in campionato per la prima volta, dopo aver debuttato dal 1' in Champions League contro il Liverpool, facendo però un po' di fatica come tutta la squadra.

Tanto Lautaro quanto Morata, ha commentato il quotidiano sportivo nazionale, sono leader riconosciuti dalle rispettive squadre, prima ancora che cannonieri e, questa sera, avranno anche un compagno di reparto al proprio fianco per sostenerli nel compito di fare male agli avversari. L'interista, come sempre, avrà Marcus Thuram. Il milanista, per la prima volta dall'inizio di un match, Tammy Abraham nel 4-4-2 schierato da Fonseca per l'occasione.