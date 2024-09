CALCIOMERCATO MILAN

Il calciomercato estivo 2024 è andato in archivio da neanche un mese ma, a 'Casa Milan', sono già operativi in vista del nuovo anno, il 2025. La squadra, dopo un ottimo pre-campionato, è partita molto male in questa stagione ed appare evidente come, alla riapertura della finestra trasferimenti, a gennaio, necessiti sicuramente di qualche correttivo. Ma non è tutto, perché i dirigenti Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada - con la supervisione del Senior Advisor della proprietà, Zlatan Ibrahimović - guardano già con interesse al prossimo giugno.