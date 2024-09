Una partita a scacchi, questo derby Inter-Milan in programma stasera alle ore 20:45 a 'San Siro', tra gli allenatori Simone Inzaghi e Paulo Fonseca. Così 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha presentato la stracittadina meneghina in cui entrambe le squadre, per motivi differenti, cercano la svolta.