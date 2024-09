Derby Inter-Milan, Ceccarini: “Fonseca si gioca il futuro. Cinque nomi …”

"Fare previsioni non è semplice ma intanto i rumours cominciano a farsi sentire. Rumors tradotti in pos all’orizzonte. Ovviamente sempre che le cose precipitino. E allora dopo Terzic, ecco i nomi di Sarri e di Tudor. Oltre a loro non sono da sottovalutare anche Sergio Conceicao e Tuchel. Per ora niente di approfondito ma l’aria che tira intorno a Fonseca è tutt’altro che serena. Per cui dal derby arriveranno le risposte. Il Milan non può più aspettare: o riparte deciso o la svolta diventa inevitabile". LEGGI ANCHE: Primavera 1 - Derby Inter-Milan 1-3, le pagelle dei rossoneri di Guidi >>>