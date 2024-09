Derby Inter-Milan, i rossoneri sono in ritiro all’hotel Melià | VIDEO

I giocatori rossoneri di Paulo Fonseca sono arrivati in mattinata in ritiro presso l'hotel Melià di Milano a poche ore dal derby Inter-Milan

I giocatori rossoneri di Paulo Fonseca sono arrivati in mattinata in ritiro presso l'hotel Melià di Milano a poche ore dal derby Inter-Milan, partita della 5^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma stasera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Nel video del nostro inviato, Stefano Bressi, l'arrivo dei calciatori del Diavolo