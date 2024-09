Derby Inter-Milan, Thiaw convocato e a disposizione di Fonseca

Malick Thiaw ha recuperato per il derby Inter-Milan, partita della 5^ giornata della Serie A 2024-2025. Non gioca dalla prima giornata

Buone notizie per Paulo Fonseca, allenatore rossonero, in vista del derby Inter-Milan, partita della 5^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma stasera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Convocato e a disposizione per la stracittadina meneghina, infatti, anche Malick Thiaw, difensore centrale tedesco classe 2001. L'ex Schalke 04, fermo per tre settimane in seguito ad una botta alla caviglia subita a fine agosto, partirà dalla panchina.