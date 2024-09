Inter-Milan, Zhang in clima derby: il post social infiamma i tifosi | FOTO

Steven Zhang, presidente nerazzurro, ha scaldato l'ambiente in vista del derby Inter-Milan, in programma alle 20:45 di questa sera

Sale l'attesa in vista del derby Inter-Milan, in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio San Siro, e tra coloro che hanno infiammato l'ambiente c'è stato anche Steven Zhang. L'ormai ex presidente nerazzurro, dopo il passaggio del club nelle mani di Oaktree, è spesso stato vicino alla squadra, soprattutto nei momenti particolarmente importanti. Da qualche tempo la sua storia con la Beneamata è di fatto terminata, ma come ovvio che sia il suo legame con la società è ancora vivo. E ancora una volta lo ha voluto rimarcare a modo suo.