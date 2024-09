Derby Inter-Milan, Duplantis a ‘San Siro’. La curiosità su Salvini

Mondo Duplantis sarà stasera allo stadio di 'San Siro' per il derby Inter-Milan; presente anche il Ministro Matteo Salvini. Le ultime news

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' il derby Inter-Milan: 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come sarà record nella storia della Serie A, con un incasso - in favore del club nerazzurro - intorno ai 7 milioni di euro.