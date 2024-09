Inter-Milan, Calhanoglu scalda il derby sui social: la storia su Instagram

Una clip dove Calhanoglu ricorda a tutti quanto lui si senta interista e, nel finale, di come le due compagine meneghine, attualmente, siano separate, oltre che in classifica, anche dal numero di stelle sulla maglia .

Due per l'Inter, una per il Milan. E meno male che lui, Calhanoglu, è quello indifferente, che non pensa al suo passato e che non ama cadere in provocazioni. Al Diavolo - se possibile - la risposta stasera sul campo. LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, ma anche Fonseca, Leao e Ibra: l'opinione di Albertini >>>