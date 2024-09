Derby Inter-Milan, Ordine spiazza tutti: la frase su Fonseca lascia di sasso

"Come uomo Paulo Fonseca meriterebbe un contratto a vita. Schietto, trasparente, per niente rancoroso in giorni complicati per il suo futuro. Come tecnico è davanti al più rischioso bivio, sistemato dagli eventi tra la batosta pesante col Liverpool e il derby di stasera, appesantito dalle sei sconfitte consecutive della precedente gestione (Pioli). «So che è un momento frustante ma io resto fiducioso» continua a ripetere senza più avere la faccia triste ma tirando fuori espressioni sincere («io non dico bugie») e risposte appuntite come lame («non mi arrivano le voci da fuori») che tagliano a fette la tensione di questa vigilia del derby diventata la sua personale salita del Golgota. «La mia fiducia non è di facciata, avrei voluto farvi assistere agli allenamenti di questi giorni per comprendere meglio la mia fiducia» è la spiegazione forse più efficace ma che deve fare i conti con la realtà. E molto dipenderà dai giocatori, soprattutto da quel Leao finora fermo al gol nella notte dell'ammutinamento a Roma nel cooling break".