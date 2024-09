Amarcord: Inter-Milan, il ricordo del derby storico nel 2001/02

(fonte: AcMilan.com) - Il Derby di ottobre 2001 tra Milan e Inter arriva con grandi aspettative. I ricordi del clamoroso 6-0 della stagione precedente sono ancora freschi, e la tensione è palpabile. San Siro accoglie due squadre ambiziose, con allenatori nuovi: Terim per il Milan, Cùper per l’Inter. I nerazzurri sono in vetta alla classifica, mentre i rossoneri cercano di ritrovare slancio dopo il ko contro il Perugia e il pareggio col Venezia.