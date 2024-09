Pagelle Derby Inter-Milan 1-2: tutti monumentali, finalmente gli attributi

PAGELLE DERBY INTER-MILAN - L'approccio alla partita è quello giusto per il Milan: grinta, corsa, voglia e sacrificio. A cui si aggiunge anche una buona dose di qualità. Non è un caso che dopo 10 minuti i rossoneri passino in vantaggio con una grande giocata in solitaria di Pulisic, che si infila come un coltello nel burro e insacca solo davanti al portiere. Poi, però, l'intensità ovviamente cala. Impensabile fare 90 minuti come i primi 15/20. Rafa Leao corre poco e i due attaccanti devono correre anche per lui. Il pareggio nerazzurro e l'altra grande occasione per loro arriva proprio su due situazioni in cui il portoghese si ferma. Il primo tempo finisce in parità, col Milan che se la gioca più o meno, ma che nella seconda fase è apparso in difficoltà. Invece nel secondo tempo il Milan domina e stramerita di vincere. Il raddoppio arriva alla fine con il più milanista di tutti, ma i gol potevano essere anche molti di più.