Calciomercato Milan – Ceccarini: “Vice Fofana, ecco l’idea per gennaio”

Ceccarini su Fofana e una sua possibile riserva nel prossimo calciomercato di gennaio: "Il suo lavoro davanti alla difesa è importantissimo ma nella rosa non c’è un altro giocatore che abbia propriamente queste caratteristiche. Musah è una possibilità ma deve abituarsi a questa posizione e quindi visto che la stagione è molto lunga il Milan a gennaio potrebbe anche decidere di tornare sul mercato. È ancora presto ma le riflessioni non mancano. Un’idea porta ad un vecchio obiettivo inseguito anche nell’ultima sessione. Si tratta di Cardoso, in forza al Betis Siviglia. Un profilo che piace davvero molto". LEGGI ANCHE: Segui il LIVE di Fiorentina-Milan di Serie A >>>