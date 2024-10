Calciomercato Milan – Okafor, Chukwueze, Jovic: destino in bilico

Calciomercato Milan - Chukwueze e Okafor a rischio? Dipende da una cosa. E Jovic...

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' sono tre i giocatori in bilico nell'attacco del Milan. Luka Jovic ha giocato finora 78' minuti in tre partite di campionato e nessun gol. Un gol per Okafor che però non ha approfittato al massimo delle occasioni da titolare. Da Chukwueze ancora nessun segnale. Se l'esterno non dovesse riprendersi, il Milan potrebbe anche accettare proposte sul calciomercato inferiori ai 28 milioni spesi per lui. Okafor, pagato 14 nell'estate 2023, potrebbe andare via per una cifra superiore. Per Jovic il discorso economico è relativo: in rossonero è arrivato a titolo gratuito e se ci sarà un club disposto a pagarne l'ingaggio, da Milano potrebbe di nuovo partire a costo zero. Come scrive la rosea resta comunque la fiducia per tutti, servono buone prestazioni o il Milan si guarderà intorno sul calciomercato.