Ecco i giocatori del Milan convocati con le nazionali. Dubbio per Jovic

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina , Paulo Fonseca ha concesso qualche giorno di riposo ai giocatori rossoneri non convocati dalle rispettive nazionali, con la ripresa degli allenamenti a Milanello fissata per mercoledì . Sono ben 18 i calciatori del Milan chiamati dalle loro selezioni . Di seguito la lista completa.

Il dubbio Jovic

Resta da vedere se Luka Jovic potrà rispondere alla chiamata del commissario tecnico della Serbia, Stojkovic, o se rimarrà a Milano per recuperare dall'infortunio che lo ha escluso dalla partita contro la Fiorentina. Il numero 9 del Milan ha saltato la trasferta a Firenze a causa di un sovraccarico al pube, come riportato questa mattina dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.